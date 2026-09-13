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Ивановские новости

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В Иванове управляющей «Мисти парком» запретили определённые действия

В Иванове управляющей «Мисти парком» запретили определённые действия

Суд запретил управляющей парка «Мисти» общаться с потерпевшей и покидать жилье ночью на 2 месяца. Ребенок получил смертельные травмы, упав с аттракциона.

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