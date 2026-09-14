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«Торпедо» победило «Ак Барс» в 1-й игре на «Volga Арене» – 3:2, Виноградов сделал 2 передачи. Команда Исакова выиграла 4 из 5 матчей сезона

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Нижнего Новгорода провел свой первый матч на новой «Volga Арене».

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