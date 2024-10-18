Державинский университет посетила делегация из Китайской Народной Республики. В нее вошли представители автомобильной и авиационной промышленности Поднебесной, бизнес-структур, работающих в России, деятели культуры и искусства.
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