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Состояние энергосистемы Украины: почему власти врут, что всё хорошо

Состояние энергосистемы Украины: почему власти врут, что всё хорошо

Ситуация в энергетической сфере «нэзалэжной», периодически подвергаемая существенным корректировкам с помощью высокоточного оружия Вооруженных сил России, только на первый взгляд кажется однозначной.

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