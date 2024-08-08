ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Украина страна-террорист!В МИД Украины пос...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Вот скажите а нахрена нам такая абхазия нужна? Это они не хотят то они не желают. Они хотят только наших туристов и п...МИД Абхазии опров...
  • Eduard
    Как и всё Западное,этот видео хостинг лжив и является пропаганда!Движение вниз: чт...

Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на мирное население РФ «медийными целями»

Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на мирное население РФ «медийными целями»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных жителей приграничных регионов РФ ради медийных целей, чтобы вызвать о себе разговоры и компенсировать провалы на фронте, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх