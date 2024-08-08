Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на мирное население РФ «медийными целями»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных жителей приграничных регионов РФ ради медийных целей, чтобы вызвать о себе разговоры и компенсировать провалы на фронте, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии