Куда сходить: интересные мероприятия 21 мая в Крыму

ВЫСТАВКА Республиканская универсальная научная библиотека им. Франко (Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР) Литературная экспозиция «В гостях у гения» 12+ 21 мая, 10:00 Специалисты отдела иностранной литературы представят вниманию читателей книжную выставку, приуроченную к 225-летию со дня рождения Оноре де Бальзака – известного французского писателя, романиста, драматурга, одного из основоположников реализма в европейской литературе.