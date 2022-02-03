Президент России Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы сотрудничества в спорте

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решил с председателем Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, говорится в статье президента РФ для китайского информационного агентства "Синьхуа", опубликованной на сайте Кремля.
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