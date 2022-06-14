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Российские ученые создали искусственный интеллект для подбора косметики и витаминов

Российские ученые создали искусственный интеллект для подбора косметики и витаминов

Специалисты создали систему, которая подбирает оптимальный уход за кожей лица, ногтями и волосами, на базе научно доказанных свойствах косметики и витаминов, а не на бренде, объяснили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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