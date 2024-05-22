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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Волгоградской области стартовали профилактические рейды с участием

В Волгоградской области стартовали профилактические рейды с участием мотопатрулей госавтоинспекции 🚔🚔🚔 Теперь их будут проводить не только в крупных населенных пунктах, но и в районах области.

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