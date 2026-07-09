Новосибирские ученые разработали реагент для обнаружения генетических измененных клеток

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно со специалистами Института цитологии и генетики СО РАН создали отечественный реагент для выявления и мониторинга генетически модифицированных иммунных клеток CAR-T.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии