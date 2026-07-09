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Журнал «Профиль»

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Новосибирские ученые разработали реагент для обнаружения генетических измененных клеток

Новосибирские ученые разработали реагент для обнаружения генетических измененных клеток

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно со специалистами Института цитологии и генетики СО РАН создали отечественный реагент для выявления и мониторинга генетически модифицированных иммунных клеток CAR-T.

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