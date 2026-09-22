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SPORT24.ru

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Стала известна зарплата Данила Романцева в «Локомотиве»

Зарплата форварда Данила Романцева в «Локомотиве» за сезон-2026/27 составит 18 миллионов рублей, сообщает «Сила спорта».

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