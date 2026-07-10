Профессор Коньков: употребление очень горячих напитков может повышать риск рака

Температура напитка имеет не меньшее значение для здоровья, чем его состав. Многие привыкли пить чай или кофе практически сразу после заваривания, однако слишком горячие напитки могут оказывать неблагоприятное воздействие на слизистые оболочки полости рта, глотки и пищевода.