Стало известно, сколько стоит ужин с Земфирой в дубайском ресторане

47-летняя певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировала рождественский гала-ужин в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah в Дубае с ценой билета от $1355 до $2710 ( от 120 до 240 тысяч рублей).