Суть Событий

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«Недееспособные» в Электротеатре

«Недееспособные» в Электротеатре

11 апреля в 20:00 в московском Электротеатре Станиславский в рамках киноклуба Сине Фантом состоится показ двух частей документального сериала: «Недееспособные» и «Недееспособные танцующие», а также пройдет презентация книги «Встречное движение».

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