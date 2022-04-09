«Недееспособные» в Электротеатре

11 апреля в 20:00 в московском Электротеатре Станиславский в рамках киноклуба Сине Фантом состоится показ двух частей документального сериала: «Недееспособные» и «Недееспособные танцующие», а также пройдет презентация книги «Встречное движение».
11 апреля в 20:00 в московском Электротеатре Станиславский в рамках киноклуба Сине Фантом состоится показ двух частей документального сериала: «Недееспособные» и «Недееспособные танцующие», а также пройдет презентация книги «Встречное движение».
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