В кварталах, которые находятся в северной части расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут), в настоящий момент происходят ожесточенные боестолкновения «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку».
Популярные статьи
- Депутат Госдумы Журова: спортсмены должны представлять на Олимпийских играх не свои страны, а себя
- Депутат ГД Журавлев об актере Жераре Депардье: Держал фигу в кармане, считая что обманул этих «глупых гостеприимных русских»
- Пушков: «переполох» в США из-за шара-шпиона связан с тем, что океаны уже не гарантируют неприкасаемости территории страны
Свежие комментарии