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Евгений Пригожин: в северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку»

Евгений Пригожин: в северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку»

В кварталах, которые находятся в северной части расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут), в настоящий момент происходят ожесточенные боестолкновения «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку».

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