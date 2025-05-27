Мосгосстройнадзор усилил контроль за воздействием транспортного шума на строящиеся здания

Мосгосстройнадзор начал использовать новый инструментальный метод проведения проверок — оценку соответствия уровня транспортного шума в строящихся жилых и общественных зданиях, а также на нормируемых территориях требованиям проектной документации.
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