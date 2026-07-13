Эксперт Бедеров: длительное бездействие сим-карты приводит к передаче номера

В случае, если в течение 90-180 дней абонент не совершает платных действий, в числе которых звонки, отправка сообщений и пополнение счета, оператор признает номер неиспользуемым, возвращает его и повторно продает.
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