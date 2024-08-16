В Екатеринбурге пошла под суд бывшая сотрудница опеки, которая полгода закрывала глаза на исчезновение Далера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа, ФедералПресс. В Екатеринбурге начинается суд по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы отдела опеки и попечительства Чкаловского района, которая полгода закрывала глаза на исчезновение 6-летнего Далера.
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