Потрясающие навыки и умения племенных народов мира

Тысячи лет, которые племенные народы провели в тесном общении с природой, научили их удивительно точно считывать малейшие ее знаки: чувствовать изменения климата, прекрасно ориентироваться в лесу и на море, предсказывать смещение ледяных глыб, находить пищу и воду.