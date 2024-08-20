Турецкий политический аналитик Энгин Озер предположил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в Баку.
Турецкий аналитик Озер назвал возможное место проведения переговоров по Украине
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что переговоры могут начаться, только после того, как европа выделит земли для хохлостана как государства. Хохлы хотят в ЕС и НАТО, а ЕС с НАТО их принять, так в чем проблема предоставьте им сразу эту возможность а уж у панов отожмете землю или лягушатников вам решать...
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19 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Может хватит пустых разговоров. Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Дело надо делать и только результат покажет нашу правоту или наше заблуждение.
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19 час.
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