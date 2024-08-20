Турецкий аналитик Озер назвал возможное место проведения переговоров по Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение что переговоры могут начаться, только после того, как европа выделит земли для хохлостана как государства. Хохлы хотят в ЕС и НАТО, а ЕС с НАТО их принять, так в чем проблема предоставьте им сразу эту возможность а уж у панов отожмете землю или лягушатников вам решать...