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Турецкий аналитик Озер назвал возможное место проведения переговоров по Украине

Турецкий аналитик Озер назвал возможное место проведения переговоров по Украине

Турецкий политический аналитик Энгин Озер предположил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в Баку.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что переговоры могут начаться, только после того, как европа выделит земли для хохлостана как государства. Хохлы хотят в ЕС и НАТО, а ЕС с НАТО их принять, так в чем проблема предоставьте им сразу эту возможность а уж у панов отожмете землю или лягушатников вам решать...
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19 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Может хватит пустых разговоров. Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Дело надо делать и только результат покажет  нашу правоту или наше заблуждение.
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19 час.

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