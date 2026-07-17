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«Чуть мозг не вытек»: Дмитрий Дибров прокомментировал слухи о тяжелых травмах

«Чуть мозг не вытек»: Дмитрий Дибров прокомментировал слухи о тяжелых травмах

Дмитрий Дибров в компании возлюбленной Екатерины Гусевой посетил презентацию сборника новелл и с иронией высказался о недавнем громком происшествии.

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