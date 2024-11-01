Если в банкротстве возникает приоритет специальных норм законодательства о банкротстве над нормами УПК РФ, можно не допустить банкротства…

Возможно прокуратура достаточно оперативно нашла средство или «правовой лайфхак», как не допустить «ущемления» норм уголовно – процессуального законодательства в банкротстве - если в банкротстве возникает приоритет специальных норм законодательства о банкротстве, можно не допустить банкротства.
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