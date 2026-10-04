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Царьград

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Иран потребовал от США принять план для открытия Ормуза за 7 дней

Иран потребовал от США принять план для открытия Ормуза за 7 дней

Иран предложил открыть Ормузский пролив в течение 7 дней при условии принятия США "семидневного плана" урегулирования конфликта.

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