Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с сестрой Кейт Мосс

Пара провела ночь вместе Леонардо Ди Каприо GLOBALLOOKPRESS.COM/ROCCO SPAZIANI Знаменитый голливудский сердцеед Леонардо Ди Каприо побывал на вечеринке в лондонском ночном клубе Chiltern Firehousе в компании 25-летней Лотти Мосс, младшей сестры супермодели Кейт Мосс, сообщает Daily Mail.
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