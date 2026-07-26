France Orders Largest Peacetime Evacuation Since WWII As Wildfires Rage Thousands of firefighters are battling fast-moving wildfires spreading across Spain and France as extreme heat and strong winds forced more than 300,000 people to evacuate or shelter in place near Madrid, Valencia and Bordeaux.
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