Морпехи ЧФ захватили позиции и уничтожили боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ разместило видео с захваченных позиций с уничтоженной боевой техникой и украинскими боевиками во время выполнения боевых задач военными бригады морпехов Черноморского флота группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
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