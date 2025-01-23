Армения просится в объятия России: Азербайджан устроит повторение сирийского сценария с блицкригом?

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Комментарии
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Леонид Руси
Ислам пошагово наступает на нас... и во всём мире... Азиатам надоело жить в нищете... И они хотят экпропреировать экспроприаторов...
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3 час.
сР
сергей Русский
в России дохрена армян,они же все как один &quot;мужчины&quot;,вот пусть защищают свою землю,а не прячутся за спины русских парней как при турецком геноциде .
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2 час.
ТН
Татьяна Новикова
С такими друзьями России никаких врагов не надо.
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1 час.

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