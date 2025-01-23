Армения просится в объятия России: Азербайджан устроит повторение сирийского сценария с блицкригом?

Леонид Руси Ислам пошагово наступает на нас... и во всём мире... Азиатам надоело жить в нищете... И они хотят экпропреировать экспроприаторов...

сР сергей Русский в России дохрена армян,они же все как один "мужчины",вот пусть защищают свою землю,а не прячутся за спины русских парней как при турецком геноциде .