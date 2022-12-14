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Широков о переходе Марио Фернандеса в «Интернасьонал» после приостановки контракта с ЦСКА: «Все в любви клянутся, пока бабки получают. Значит, ему больше не нужны»

Широков о переходе Марио Фернандеса в «Интернасьонал» после приостановки контракта с ЦСКА: «Все в любви клянутся, пока бабки получают. Значит, ему больше не нужны»

Роман Широков раскритиковал Марио Фернандеса за переход в «Интернасьонал». В мае защитник приостановил контракт с ЦСКА.

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