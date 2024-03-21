“Ъ”: Правительство предложило закрепить приоритетность перевозок топлива по ЖД

Правительство предлагает установить приоритет для перевозок топлива по железной дороге перед другими грузами, в ответ на сложности с поставками нефтепродуктов из-за аварий на НПЗ и задержек в движении по сети ОАО РЖД.
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