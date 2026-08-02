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Синоптики сделали уточнение по штормовому предупреждению в Приморье

Синоптики сделали уточнение по штормовому предупреждению в Приморье

Синоптики уточнили штормовое предупреждение, действующее в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS. По обновленным данным Примгидромета, днем 2 августа опасных метеорологических явлений в регионе уже не ожидается.

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