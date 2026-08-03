Инфантино обратится за помощью к администрации Трампа для сохранения должности

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен обратиться к администрации американского лидера Дональда Трампа с просьбой о содействии в сохранении своего поста, сообщает New York Post.
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