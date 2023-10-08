Проект «Открой#Моспром» и VK запустили мини-приложение для развития промышленного туризма

Столичный проект «Открой#Моспром» совместно с компанией VK при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) запустили мини-приложение «Открытая промышленность» для развития промышленного туризма на всей территории Российской Федерации.
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