Reuters: Россия может отказаться от территории в Харьковской и Николаевской областях

Отказ от вступления в НАТО и невозможность крупных территориальных уступок. Какие условия лидер России Владимир Путин может выдвинуть в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом об окончании конфликта на Украине? Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с Дональдом Трампом, но исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок и […].
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