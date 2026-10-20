Средства ПВО в течение дня 20 октября сбили 90 беспилотников ВСУ над пятью регионами России и Черным морем.
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