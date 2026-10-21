Он может проводить измерения через стенку трубы, вообще без отбора проб Госкорпорация «Росатом» завершила приёмочные испытания опытного образца первого импортозамещённого гибридного денситометра, созданного в партнёрстве с компанией «Грин Стар Инструментс».
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