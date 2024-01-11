Восемь человек погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

В минивэне, который выехал на встречную полосу, ехали девять человек Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области В Пензенской области ночью 11 января на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика и минивэна, в котором ехали девять человек, сообщает в своем Telegram-канале региональная ГИБДД.