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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Восемь человек погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

Восемь человек погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

В минивэне, который выехал на встречную полосу, ехали девять человек Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области В Пензенской области ночью 11 января на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение грузовика и минивэна, в котором ехали девять человек, сообщает в своем Telegram-канале региональная ГИБДД.

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