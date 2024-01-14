АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Это китайский перевод с китайского на русский?LED лампы с мини ...
  • Людмила Абрамова
    и при чем тут "Москвичам тяжело осознавать"мы только радыМосквичам тяжело ...
  • Александр Лагуткин
    И давно в Норвегии дорожная инспекция за грязный номерной знак стала брать штрафы в российских рублях а не в евро!? 🤣26 декабря 2023 г...

Вспоминаем, когда появились первые автомобили с управляемой задней осью, и до чего дошел прогресс в наши дни

Вспоминаем, когда появились первые автомобили с управляемой задней осью, и до чего дошел прогресс в наши дни

﻿﻿В начале этого года компания Hyundai в лице своего подразделения Hyundai Mobis, занимающегося разработкой и производством комплектующих для сборки автомобилей, представила прототип Mobion с интересной системой e-Corner.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх