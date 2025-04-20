Всё как под копирку: Мигрант-нелегал готовил новый "Крокус" на концерте Воли. Ищут странного Аюба

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Олег Aзаров
А чтобы не было таких вот трагедий, не лучше ли всю эту ДИКУЮ ДИВИЗИЮ за сутки выгнать в родные кишлаки!? Сталин так бы и поступил! А кто будет сопротивляться, просто удавить!!! Это ублюдское племя вообще охренело! А наши лобби в Госдуме, греющее руки на этом бизнесе &quot;очеловечивания дикарей&quot; в российской среде, в срочном порядке отправлять на СВО и обязательно в штурмовики, а не в штабные крысы!!!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Доколе!?
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
Сталин такого бы не сделал со страной. он был за народ хоть и не был Русским. нужен стране референдум. наше правительство никчёмное и продажное. чем больше времени тем больше мигрантов тем опасней становится жизнь в стране. это уже не шутка. потому что правительство не борется с нечестью.  не закрывает границы. видать им дан приказ. иного объяснения нет. нас продали за доллар.
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34 мин.
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