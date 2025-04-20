Всё как под копирку: Мигрант-нелегал готовил новый "Крокус" на концерте Воли. Ищут странного Аюба

Олег Aзаров

А чтобы не было таких вот трагедий, не лучше ли всю эту ДИКУЮ ДИВИЗИЮ за сутки выгнать в родные кишлаки!? Сталин так бы и поступил! А кто будет сопротивляться, просто удавить!!! Это ублюдское племя вообще охренело! А наши лобби в Госдуме, греющее руки на этом бизнесе "очеловечивания дикарей" в российской среде, в срочном порядке отправлять на СВО и обязательно в штурмовики, а не в штабные крысы!!!