Школа для бунтарей. Воспитывать алтайских подростков будут общественные наставники

Законопроект, предусматривающий создание в Алтайском крае института наставничества для несовершеннолетних, разработали депутаты АКЗС Депутаты АКЗС рассмотрят проект закона, который предполагает создание в Алтайском крае института общественных наставников, которые будут учить несовершеннолетних законопослушному поведению.
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