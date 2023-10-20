Школа для бунтарей. Воспитывать алтайских подростков будут общественные наставники

Законопроект, предусматривающий создание в Алтайском крае института наставничества для несовершеннолетних, разработали депутаты АКЗС Депутаты АКЗС рассмотрят проект закона, который предполагает создание в Алтайском крае института общественных наставников, которые будут учить несовершеннолетних законопослушному поведению.