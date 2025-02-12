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В акциях "Совкомбанка" сформирована позиция для неспешного роста

В акциях "Совкомбанка" сформирована позиция для неспешного роста

“Совкомбанк” 15 февраля опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Чего ждать от эмитента и его акций? Ключевые итоги 2024 года Финансовые показатели Чистая прибыль: В I квартале 2024 года Совкомбанк заработал 24,8 млрд руб.

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