В акциях "Совкомбанка" сформирована позиция для неспешного роста

“Совкомбанк” 15 февраля опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Чего ждать от эмитента и его акций? Ключевые итоги 2024 года Финансовые показатели Чистая прибыль: В I квартале 2024 года Совкомбанк заработал 24,8 млрд руб.
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