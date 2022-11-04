Красные флаги Тегерана

1-го ноября респектабельное американское издание "The Wall Street Journal" разродилось статьей, которая произвела эффект хорошего разряда электрошоком: "Силы Саудовской Аравии и США приведены в состояние повышенной готовности после предупреждения о готовящемся нападении Ирана".
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