Военное обозрение

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Красные флаги Тегерана

Красные флаги Тегерана

1-го ноября респектабельное американское издание "The Wall Street Journal" разродилось статьей, которая произвела эффект хорошего разряда электрошоком: "Силы Саудовской Аравии и США приведены в состояние повышенной готовности после предупреждения о готовящемся нападении Ирана".

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