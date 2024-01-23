Инвесторы смогут получать в Сбере финансирование на всех этапах реализации проектов КРТ

В рамках сотрудничества со Сбером в Москве разработали банковский продукт для финансирования проектов по столичной программе комплексного развития территорий (КРТ), адаптированный под потребности застройщиков.
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