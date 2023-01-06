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«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона. Это лучший результат в НХЛ с сезона-1944/45

«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона – лучший результат в НХЛ с сезона-1944/45. «Брюинс» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2) и продолжают лидировать в общей таблице лиги с 64 очками в 38 играх.

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