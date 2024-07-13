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Сергей Семак: «Клоуны – не самое обидное слово в адрес тех, кто оскорбляет Глушенкова. Если это реакция на неадекватные комментарии, то он нормально реагирует»

Сергей Семак: «Клоуны – не самое обидное слово в адрес тех, кто оскорбляет Глушенкова. Если это реакция на неадекватные комментарии, то он нормально реагирует»

Полузащитник «Зенита» сделал дубль в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). Первый гол он отпраздновал, показав жест клоуна.

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