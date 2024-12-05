Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить

Год назад на тот момент глава администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия суммировал чувства, которые испытывают абхазы к России: «Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям».