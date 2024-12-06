Фильм «Руки вверх!» удалят из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Роскомнадзор направил уведомления в адрес онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier с требованием удалить фонограммы песен, использованных в фильме «Руки Вверх!» (2024).
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