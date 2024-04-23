Дело о пропавшей в Оргееве девушке: Почему полиция искала ее в Теленештском районе

Поиски Аны-Марии, молодой женщины, найденной мертвой два дня назад в лесополосе в селе Кицканы, сначала велись в Оргеевском районе, а позже, после ряда следственных мероприятий и анализа всех записей с видеокамер, правоохранители направились в сторону Теленештского района.
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