Дело о пропавшей в Оргееве девушке: Почему полиция искала ее в Теленештском районе

Поиски Аны-Марии, молодой женщины, найденной мертвой два дня назад в лесополосе в селе Кицканы, сначала велись в Оргеевском районе, а позже, после ряда следственных мероприятий и анализа всех записей с видеокамер, правоохранители направились в сторону Теленештского района.