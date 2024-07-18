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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Июнь аенда Татарстанда ипотекалар бирү 30 процентка диярлек арткан

Июнь аенда Татарстанда 6,06 мең ипотека кредиты рәсмиләштерелгән, бу – Россия буенча бишенче урын. Моннан алдагы ай белән чагыштырганда әлеге күрсәткеч 29 процентка арткан, дип хәбәр итә Берләштерелгән кредит бюросының матбугат хезмәте.

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