Июнь аенда Татарстанда ипотекалар бирү 30 процентка диярлек арткан

Июнь аенда Татарстанда 6,06 мең ипотека кредиты рәсмиләштерелгән, бу – Россия буенча бишенче урын. Моннан алдагы ай белән чагыштырганда әлеге күрсәткеч 29 процентка арткан, дип хәбәр итә Берләштерелгән кредит бюросының матбугат хезмәте.
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