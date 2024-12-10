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Крымская газета

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Девочек больше: в Крыму на прошлой неделе родилось 349 детей

Девочек больше: в Крыму на прошлой неделе родилось 349 детей

За первую неделю декабря в Крыму родилось 349 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РК. «Данный период отличился преобладающим количеством регистраций новорождённых девочек над количеством мальчиков: 201 и 148», - уточнили в ведомстве.

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