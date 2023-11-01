Отельеры Турции рассказали, насколько повысят цены в 2024 году

Российские туристы в 2024 году смогут отдыхать в турецких отелях по ценам 2023 года, сообщает РСТ. Общая стоимость турпакетов может вырасти только в случае новых скачков курса рубля или подорожания авиатоплива, рассказал гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)